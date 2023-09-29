10‧1煙花匯演 多區封路

【本報訊】10月1日9時維港上空將舉行煙花匯演。除了紅磡海濱因工程而不開放作觀賞區外，市民可於維港兩岸多處觀賞煙花。執法部門基於行動細節，無披露當日人手數字，但強調人手足夠維持公眾秩序以及安全。

港島及西九龍區一帶當日將實施人流管制及特別交通安排，由晚上7時起，尖沙咀博物館道、廣東道及天星碼頭一帶會陸續封路。柯士甸道近戲曲中心一帶當晚9時亦會封閉，方便市民觀賞煙花後離開尖沙咀。

港島方面，中區海濱一帶晚上7時半起開始封路，其後龍和道及愛丁堡廣場一帶亦會陸續封路。灣仔金紫荊廣場則於當日下午4時起封閉，其後灣仔北一帶亦會陸續封路。

被問到當日有否收到遊行集會通知，執法部門沒有正面回應，但強調絕不容忍任何暴力事件，指任何參與人士都不應阻塞道路，做出危害安全的行為。如有人干犯罪行，將果斷執法，回復公眾安全，希望帶出歡樂氣氛，令市民共度國慶。

海面亦設禁區 限制船隻駛入 海事處當日將執行海上交通管制。下午2時至晚上約11時，在燃放煙花的躉船及煙火的浮躉停泊範圍，即灣仔香港會議展覽中心對開海面，設立禁區，禁止任何船隻進入。而在晚上8時至約10時，維多利亞港中部將設立限制區，除獲特別許可的船隻外，其他船隻不得進入；獲批准的定期渡輪則可維持服務至晚上8時。