豆漿加茅台熱賣 檔口酒牌惹疑

【本報訊】港府力谷「香港夜繽紛」刺激本地經濟，當中推出懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」，前日起一連6日在灣仔海濱舉行，有大牌檔攤位、音樂表演、無人機表演及電影播放等。惟記者發現場內有主打賣豆類製品的檔主，向內地「醬香拿鐵」熱潮偷橋，在出售的豆漿中加入茅台酒成為「醬香豆漿」。

首晚演出 無人機墮海 藝遊坊現場設90個攤位，其中44個為熟食檔，包括售賣經典道地小食，燒賣魚蛋，以至其他美食，如玉子燒、魷魚串、羊肉串等。而場內更有主要賣豆類製品的檔主，留意到內地「醬香拿鐵」熱潮，在豆漿中加入茅台酒成為「醬香豆漿」，吸引不少市民購買。該豆漿價格20元一支，數量有限，打開樽口明顯聞到有酒香味。

由於出售含酒精飲品須向有關部門申請販賣許可，情況有「偷雞」賣酒之嫌，執法部門責無旁貸。對此本報向執法部門查詢，而執法部門在截稿前未有回應。

除此以外，「海濱藝遊坊」前晚亦安排無人機表演，但較原先公布時間延遲表演。當表演開始後，即出現「甩轆」場面，當800架無人機排列成星河圖案時，其中一架代表星球公轉的無人機突然脫離軌道，墜落維港，幸好事件未有造成人命及財產傷害，但仍致開幕日有「甩轆」之感。

關於灣仔海旁的800架無人機匯演中一架無人機「急降」的事件，據了解是根據「自主活動無人機」編程內的「容錯機制」，而非「墜機」。當發現有任何問題，如因天氣或不可預料的風速變化而引起個別信號問題，演算法會立即啟動，並由地面控制台決定最佳處理方法，以避免對其他無人機群體飛行及公眾造成影響。在「容錯機制」啟動後，機師可選擇協助無人機返回基地或在原地放棄。根據事發現場實際情況，由於陸上一帶觀眾眾多，地面控制台認為保障觀眾安全的最佳方法是在海上原地放棄該隻無人機。而當晚有關機制順利運作，並沒有造成任何損失或危險。