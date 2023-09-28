自成一家：反華戰線愈長愈脆弱

美國近年除了不斷用貿易戰和科技戰遏制中國崛起，也在國際上拉攏更多國家圍堵中國，近期最受矚目的就是拜登剛出訪的印度和越南，被認為是美國反華鏈條的生力軍。但印度和加拿大因為一名錫克教領袖遇害鬧得不可開交，卻揭示出華府要團結這班盟友兄弟近乎不可能，甚至有機會未結盟就先翻臉。

美國拉攏印度，很明顯是出於私心，要維護自己作為全球最大霸權國的地位。美國的其他盟友對此並無異議，可暗地裏卻不一定支持印度，此因印度在政治、經貿等層面一直以來都只是用盡西方給的好處，但又不配合西方政策，例如歐美在俄烏戰爭後聯手制裁俄羅斯，對俄國石油制訂價格管制，結果印度大量進口俄羅斯油氣，然後轉賣給西方，從中大賺一筆。在之前印度主辦的G20峰會，會後的聯合宣言也沒有譴責俄羅斯，足見印度不想為了西方和中俄反目，只是企圖從中漁利。

在文化和宗教層面，美國和歐洲各國盟友都實行民主普選制度，也有着類似的宗教信仰，但印度人口眾多，宗教少數派如基督教人口佔比僅2%，過往不時傳出基督教徒在印度被迫害的新聞，美國的一眾盟友從心底裏很難完全認同印度是自己人。據說，加拿大這次對印度的指控，是基於「重要盟友提供的情報」，可見五眼聯盟內有其他成員很不滿印度，於是偷偷放料給加國，令兩國反目。

問題是，反華已是美國政壇最大共識，拜登在明年大選年前一定要交出成績。眼見貿易戰和科技戰的效益不斷遞減，拜登只能開闢新戰線為自己搶分。但反華戰線愈拉愈長的同時，美國的新歡和舊愛之間的矛盾也日益尖銳，到頭來反而令美國牽頭的反華聯盟愈來愈脆弱，可謂得不償失。