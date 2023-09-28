筆下風雲：寧要特瘋不要拜糟

受訪者最不滿是拜登的經濟政策，多達四成四人表示，他們的財務狀況在拜登上任後明顯惡化，這一比例是兩個傳媒機構自1986年進行同類民調以來的新高。此外，人們就華府大舉援助烏克蘭亦漸生懷疑，同時有不少人認為年過八旬的拜登不宜續任總統。這樣的結果可說合情合理。事實上，拜登經常出狀況，不是仆親就是魂遊，再不然就是語無倫次，說他健康毫無問題、仍適合出任總統，不僅美國人不信，全世界同樣有疑慮。至於經濟惡化更是拜登無能的明證，激進加息令多間銀行爆雷，對中國實施貿易戰及科技制裁，更是傷敵一千自損八百。貿易戰對中國加徵的關稅，實際轉嫁予美國消費者承受；科技戰則令美國半導體企業盈利受損，至今無法找到第二個市場彌補。