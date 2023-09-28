龍吟虎嘯：法比英德處境好些

歐洲的3個大國近年日子都不好過。英國「脫歐」後國勢日下，內部分裂傾向趨嚴重，經濟一團糟，中美博弈、俄烏戰爭，英國仗着「五眼聯盟」這個盎格魯撒克遜的「特殊身份」，跟在山姆大叔屁股後面張牙舞爪，然而沒有一個國家把它當回事，只覺得它可笑可憐，醜態百出。

德國二戰後被美國徹底征服，美國在德國駐軍，德國失去主權和國格。德國在經濟、科技、工業等方面再發達，也是病貓，當年日耳曼民族的虎虎生威、慓悍兇猛，早就沒了蹤影。

法國二戰後擠進美英陣營，說不好它是戰勝國還是戰敗國。正因如此，它對美英和德意乃至歐洲諸國都有一份驕傲和優越，戴高樂時代更是「民族主義」、「戰略自主」高漲，不把老美、老英放在眼裏。與此同時，法國還保有不少老牌殖民主義遺產，在非洲保有一片「法語世界」的殖民地統治。美利堅是「反殖」的，因為維護殖民地會影響美國的霸權擴展，影響它用「新殖民主義」也即帝國主義擠走「老殖民主義」，而法國在非洲保留了殖民地，就是和美國「別苗頭」，這也算是它的「戰略自主」吧。對此，法國有足夠的本錢看不起英國，二戰後英國的殖民地所剩無幾，在美國面前「顧影自憐」。

比較之下，如今法國的地位比英國和德國都好些，還有一些底氣對山姆大叔陳述幾句「戰略自主」，在歐盟也還能提出自我強化的建議，例如「建歐洲軍」之類。然而，自中美博弈、俄烏之戰開始，在美國要求盟友「一致反俄」、「一致反中」的高壓下，法國的「戰略自主」危如累卵，它本來就難以保住的「殖民地地盤」也發生急劇變化。非洲國家尼日爾在7月發生軍事政變，折騰了兩個月，法國總統馬克龍日前宣布召回大使及外交人員，今年內完成撤軍。尼日爾軍政府宣稱這是歷史性時刻，向恢復國家主權邁出一步。自去年8月以來，已有3個非洲國家迫使法國撤走軍隊。