坦言集：歷史意義

美國用超過一千億美元軍援經援造就的烏克蘭，擁有美國以外西方最大的軍事力量，在歐洲超過依靠北約美軍駐軍與軍事基地的德國、法國、意大利等大國，也比以「新歐洲」領導者自居的波蘭優勝。若烏克蘭戰爭中俄羅斯戰敗，或退守新公投歸附的4個州與克里米亞，達成和談，即使烏克蘭因此被分割，烏國的軍隊仍然是美軍以外西方最大。

結果，一是烏克蘭不會安於和談，必然追求光復所有俄佔區。二是成為美國軍事力量最大、最重要的軍事夥伴，且由於烏克蘭建軍全由美軍扶助，烏軍實際便是美軍的分隊，二者為一，整合程度遠勝在美軍指揮下的日、韓部隊與駐在當地的美軍的聯軍。對於美國來說，便不用僱傭兵，可以烏軍作為美軍行動的前驅者，執行美軍艱難的任務，變成美烏聯軍。

和談之後，美烏聯軍在整頓後，當然會繼續向俄羅斯進攻，以完成美國消滅分解俄羅斯的宿願。若美烏聯軍隨後戰勝俄國，或至少迫使俄國退避三舍，自歐洲撤退，為求自保，全面脫歐入亞，歐洲便盡入歐盟與北約之手，美烏聯軍之勝利便也同時標誌歐盟改由美烏聯軍統治，歐盟替烏克蘭重建，歐洲各國的駐軍便由單一美軍改為美烏聯軍。美國通過烏克蘭便全面地統治歐洲，完成大西洋的全面整合。

這樣假設的發展趨勢，建立在烏克蘭戰爭開始後，美國全力扶助烏克蘭軍隊的擴大發展。烏戰的殘酷破壞了歷史上經戰爭發展出來的烏克蘭，卻造就由美國及烏克蘭新納粹政權改建的新的烏克蘭，擺脫斯拉夫的民族，消滅蘇聯共產黨時期的痕迹，形成美國一手打造的新烏克蘭民族。以此為基礎，甚至可作為美國改造舊歐洲的起點。

美國自歐洲而生，但從來不願依附歐洲。兩次世界大戰讓美國有機會壓服歐洲，美國的暴發戶殖民者的資本主義，與歐洲從歷史而來的社會主義和資本主義格格不入，一如美國的新教與歐洲的新舊教都難以融和。北約便是美國制服和按美國主張改造歐洲的手段，也是把俄羅斯（或其代表的斯拉夫社會主義）最終驅趕出歐洲之門的力量。

若烏戰美國勝利，不是歷史的終結，而是歷史的改造。但上述的假設只是歐美方面的傾向，美國要建造的歷史還要面對西方以外、歐洲文化體系以外的轉變，中國、印度和非西方擺脫西方控制的變化。