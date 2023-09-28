政情：3個前議員密密斟 佳餚美酒好開心

新一屆立法會嘅任期都過咗差不多一半，唔知仲有幾多人記得上屆嘅議員？雖則呢班前議員唔再喺議事廳碰頭，但做咗咁耐同事，縱使有意見不合嘅時候，但私底下交情甚篤，仲「密斟」添！講緊嘅係鍾國斌（Felix） 、人稱「肥老闆」嘅張華峰同埋「大舊石」石禮謙呀！

Felix前晚喺社交平台貼文，話「3個離開議會的老友，又開心、又輕鬆的大吃大喝。」睇埋上載嘅照片，確實係美食當前，菜式好精緻，3個人拎住酒杯合照，可能已經「密密斟」咗好幾杯，Felix面都紅晒嘞！但睇落肥老闆瘦咗喎。

計計數，大舊石喺2000年當選地產及建造界議員，一做就做咗21年，而Felix同肥老闆係同期入立法會嘅，2012年分別當選紡織及製衣界同金融服務界議員，佢哋都做咗9年議員，望番轉頭，時間過得好快。

梁繼昌叫下次預埋 呢個貼文出街之後，有網友留言「只有離開火線的人才會明白、珍惜！」隨即亦有個別嘅舊同事關注，例如前議員單仲偕留言「問候幾位老友」，會計界前議員梁繼昌亦話「下次預埋我。」