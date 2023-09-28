政情：東日街市拍烏蠅 商戶搵葉劉訴冤情

路牌都冇 生意更難做

葉劉喺社交平台貼文，話當區居民過往嫌逸東邨嘅「香港街市」長期被領展壟斷，餸菜價格高昂，當局於是喺鄰近逸東邨同東涌港鐵站覓得嘅地方，以組裝合成法建造東日街市，儘管面積有限，但麻雀雖小、五臟俱全，開張之時共有36個檔位，乾濕貨、水果檔、肉檔及海鮮檔、中西式快餐店，甚至社企等應有盡有。然而只係半年光景，街市內嘅燒臘店停業、賣豆腐嘅社企消失、好多特色小食同乾貨店亦已閉門拉閘。佢話聽到唔少商戶訴苦，指街市人流稀少，其中一個原因係冇冷氣，盛夏每當西斜日照即燠熱難耐，而天花防水設施效用有限，每逢落雨就漏水，減低街坊前來購物意欲。加上街市位置唔顯眼，就算有街坊想幫襯，附近又欠缺清晰路標指示。有商戶指街市由食物環境衞生署經營，租金雖然便宜，但規管較嚴，例如燒臘店只可賣燒味，但不能賣燒味飯；如有租戶結束營業遷走，重新招標需時數月，方有新租戶遷入填補，結果種種因素令街市人流及客源愈來愈少，有商戶亦慢慢調高價格，如此一來生意更慘淡，唔少商戶都希望政府拆牆鬆綁。