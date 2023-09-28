劏房雜物釀火災 4住客送院3危殆

北角 ：一名女住客獲救時昏迷，臉部熏黑。（李國健攝）

濃煙封逃生門 男子攀窗報案 北角一大廈的劏房單位，昨日凌晨其中一間空置房間突然起火冒煙，由於火勢及濃煙封鎖大門去路，其他劏房的4名住客逃生無門。消防趕至灌救，架起雲梯救出一名攀窗求救的男住客；同時在單位救出3名懷疑吸入濃煙昏迷的男女住客。4人經送院搶救後，當中3人情況危殆。執法部門經初步調查後，相信上址疑有雜物起火肇禍，現階段暫無證據顯示案件涉及刑事成分，火警成因仍在進一步調查。

現場位於英皇道153號英皇大樓8樓一單位，據悉，上址單位被「一劏四」，在昨日凌晨近3時，有住客報案指上址一間靠近大門、無人居住的房間起火，期間火勢及濃煙籠罩單位，更封鎖大門去路令住客逃生無門。消防接報趕至，迅速拖喉撲救，期間發現起火單位一名姓黃（35歲）男住客攀出窗外求救，消防隨即架起雲梯把他救下，他臉部及手部熏黑，並向記者指出事發時好大煙，形容「打唔開門，爬咗出窗口報案」。由於他吸入濃煙不適，消防員遂替其戴上氧氣罩協助呼吸。

與此同時，消防在起火劏房救出另外3名疑因吸入濃煙昏迷住客，他們分別為一名姓陳（29歲）女子、一名菲律賓籍（32歲）女子及一姓林（22歲）男子，他們身體多處熏黑，救護員替他們施心外壓急救，4名傷者分別被送往律敦治醫院及東區醫院，經救治後3人情況危殆，另外一人情況穩定。其中一名傷者的女親友接報後趕至現場了解。

暫無證據顯示涉及刑事 至凌晨3時19分，消防把火勢撲熄，其後消防犬奉召到場協助調查。在昨日上午，執法部門、機電工程署、政府化驗所人員到場搜證。執法部門經初步調查後，相信上址懷疑有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，執法部門及相關部門將繼續調查火警成因。記者昨日下午返回了解，發現現場仍未解封，單位則嚴重熏黑。