新界南打擊黑工拘35人 包括南亞偷渡客通緝犯

東涌 ：行動中其中一名被捕男子。

【本報訊】新界南總區執法部門聯同入境處人員，於前日在區內進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。行動中，人員共拘捕35人，包括3名本地男子、6名內地男子、16名內地女子及10名南亞漢（包括印度、巴基斯坦、尼泊爾及孟加拉），年齡介乎21至67歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「非法入境」；當中3名本地男子因欠交罰款、一名尼泊爾男子因缺席聆訊而被通緝。

行動期間，人員亦於東涌發現7名南亞裔非法入境者（包括來自印度、巴基斯坦、尼泊爾及孟加拉），並於東涌一帶設路障，截獲另一名非法入境者。所有被捕人士俱已被扣留調查，部分被捕人將轉由入境處跟進。

荃灣23內地女扣查 另外，荃灣區執法部門聯同入境處人員，早前根據線報及經調查後，於前日下午在區內展開代號「冠軍」的跨部門反非法勞工行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員於河背街、沙咀道、眾安街及川龍街一帶，共拘捕23名內地女子（21至50歲），她們涉嫌「違反逗留條件」，所有被捕女子已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。