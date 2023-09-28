報稱蛋白粉 檢值800萬毒郵包

【本報訊】海關機場科人員於前日透過風險管理原則，揀選及查驗一票由德國抵港、報稱載有保健品的空運郵包。關員檢查郵包時，發現內有兩桶共重20公斤、報稱為乳清蛋白粉的膠桶奶粉，惟以高昂成本運送該些物品來港十分可疑，關員遂用X光掃描系統和拉曼光譜儀等儀器作出分析，結果從中檢獲兩包共重15公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約800萬元。

兩男女落網 一人僅18歲 海關毒品調查科接手跟進，經調查後於前日在市內展開監控遞送行動，分別於牛池灣和油塘拘捕一名18歲無業女子和一名報稱廚師的30歲男子。初步調查發現，該名女子是案中郵包的收件人，懷疑為了1,000至2,000元報酬協助收貨，再安排把貨物送往油塘，交予被捕男子作進一步處理。海關將循被捕人士關係，以及幕後可能涉及的犯罪集團作深入追查，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，海關留意到販毒集團把氯胺酮混入極類近的蛋白粉中，企圖魚目混珠，但海關會繼續用先進儀器配合調查，從源頭堵截毒品流入市面。另外，案中一名被捕人士僅18歲，海關呼籲青少年切勿貪圖利益參與販毒活動，市民亦要提高警覺，不要借出個人資料收貨，而在未確定貨物屬性前，切勿協助他人運送任何物品。