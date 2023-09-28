救世軍佳節前送禮 逾百街友受惠

【本報訊】明日便是中秋佳節，不少市民皆準備好跟家人團圓食月餅賞月，但經濟能力有限的露宿者卻未必有此機會。有見及此，救世軍露宿者綜合服務隊（油尖旺）日前聯同救世軍九龍中央堂的部隊軍官及義工，走遍油尖旺區的大街小巷，向逾100名街友贈送月餅，以及裝有水果飲品、毛巾等日用品的禮品包，獻上佳節祝福。有露宿者與義工互相寒暄和祝福，亦有露宿者在接過禮物後，致以由衷感謝與笑容。