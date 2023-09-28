月餅銷情理想 料有20%增長

【本報訊】中秋節加上周末及十一補假，眾多港人勢北上或外遊過節，燈籠舖對今年銷情較保守，但同樣是應節產品的月餅，有連鎖餅家相信生意不太受市民離港的因素影響，稱月餅是中秋節送禮必備，港人北上探親、內地旅客來港反而能帶動銷情，整體有20%的業務增長，旅遊旺區的表現更加誇張，做回疫情前的生意。餅家亦推出麻糬等新口味月餅、卡通人物月餅等，吸引年輕人選購。

疫後首個中秋節將至，恆香老餅家行政總裁王偉樑表示，今年的月餅銷情理想，尤其位於尖沙咀、旺角、銅鑼灣等實體店舖，錄得按年50%升幅，民生區店舖則有5%至10%增長，反而網店的銷情平平，相信整體生意有20%的增長。

推新口味攻年輕人市場 王偉樑指出，雖然近期經濟一般，消費氣氛不佳，而近期不少港人會趁中秋節等假期離港，但月餅是節日送禮的商品，即使離港亦要送禮，尤其回鄉探親，「一盒月餅必不可少」，但指市民傾向最後一刻才買月餅，未有如疫情期間提早網上訂購。

王續指，為了吸引更多年輕人選購多盒月餅，今年除了銷售傳統較受歡迎的雙黃白蓮月餅、伍仁月餅等，亦延續疫情期間推出的酥皮月餅，加入麻糬等新味道，亦加推阿華田口味流心月餅，以及聯乘蠟筆小新等卡通系列月餅。他透露卡通月餅「一早已賣斷市」。