幻彩兔燈籠換新衣 店主嘆生意遜往時

中秋適逢十一 紛外遊過佳節 中秋節愈來愈近，紙紮品舖已掛滿燈籠。隨着塑膠燈籠等興起，售賣傳統手紮竹篾燈籠的已買少見少。不過，於佐敦的紙紮品店仍堅持推出新款「幻彩兔」系列燈籠，為兔仔着上珍珠色新衣，專攻「港女」市場。負責人提到，近日買燈籠的人流較疫下少，相信與港人北上、天氣不穩等有關，反而多了公司買燈籠辦派對，又指已延長營業時間方便打工仔收工光顧。

手紮竹篾製品獨特珍貴 走進佐敦「大昌隆紙號」，四周已掛滿大大小小的竹篾燈籠，金魚、楊桃、玉兔等應有盡有，但最「吸睛」的，莫過於今年新出的珍珠色、淡紫色的「幻彩兔」。老闆強哥指，燈籠雖然維持是兔子的形狀，但針對女士的喜愛而為燈籠換了新衣，不止是數十年前的3種顏色，亦縮細燈籠至「手袋仔」一樣的大小，成為年輕男女的熱愛。

強哥續指，每個竹篾兔子燈籠看似一樣，但實際各具獨特之處，分別在於紮作師傅的手工，例如兩條竹篾交搭的位置會有不同，便會令兔子的形態有偏差，不會如鐵線製燈籠「完美」。但他認為純手工紮作燈籠正因為有偏差，「不會隻隻一模一樣」，各具生動感，正是紮作珍貴之處。

今年中秋節為疫後首個中秋，適逢周末及十一假期。強哥坦言，今年光顧的客人較往年減少，未見疫情前及期間「墟冚」，相信與港人外遊或北上過節有關，「他們根本不會在港買燈籠」，而數周前連日黑雨、颱風等，亦打擊市民買燈籠的意欲。他稱幸好客人買燈籠大多「爽手」，很快便知想要哪個燈籠，新款燈籠更是愛不釋手。

公司派對商場訂單反彈 強哥又透露，今年多了公司舉辦中秋派對，商場等亦積極買燈籠布置，為店舖帶來較疫下多的大訂單，部分更「狂掃」近3,000元的燈籠。不過，他對今年銷情的信心仍「一半一半」，亦會趁最後數天於社交平台宣傳，以及延長營業時間至晚上8時，方便市民下班後光顧，期望最終能沽清所有燈籠，達到疫情前約60%的生意。

對於港府大搞夜經濟，強哥認為中秋正是最佳時機，建議當局容許店舖將燈籠掛出舖外，營造中秋氣氛，才能吸引市民外出慶祝。記者陳澋俊