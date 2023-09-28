打擊黑的白牌車 10男女落網

【本報訊】今年首8個月，執法部門接獲逾2,700宗關於的士拒載及濫收車資投訴，數字較2019年全年高出一成八。鑑於問題嚴重，而且十‧一長假期將至，執法部門自上周五（22日）起展開為期兩周的執法行動，針對性打擊「黑的」等公共服務車輛違規，以及非法載客取酬的「白牌車」，至今共拘捕9男一女。

的士尖沙咀往迪士尼索價$800 被捕人士包括3名的士男司機，人員以涉嫌濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證把他們拘捕，同時發出17張傳票。在其中一次行動，人員喬裝顧客，從尖沙咀截乘的士前往迪士尼樂園，相關路段的合理車資約200多元，惟涉事司機按咪錶收取額外附加費，最終索款約800元，情況令人髮指。

另一方面，人員留意到非法「白牌車」在機場、山頂和港珠澳大橋口岸一帶活躍，於是透過「放蛇」及設置路障進行打擊，結果拘捕6男一女，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。

截至前日，執法部門針對公共服務車輛構造及保養，以及相關司機不負責任的駕駛行為，共發出177張定額罰款告票，並拖走5輛涉嫌違反規例之的士；至於打擊阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，人員累計發出超過6,000張定額罰款告票，拖走9輛涉嫌阻塞交通的車輛。