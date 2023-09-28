盜公款逾2000萬幫「情人」 六旬婦囚6年

【本報訊】六旬婦聲稱誤墮網上情緣騙案，為幫「情人」繼承巨額遺產，把自己的130萬元交予對方，再從胞弟公司偷去逾2,000萬元，全數交給「情人」。婦人其後醒覺受騙並向胞弟坦白交代及報案。涉案婦人昨於高院承認兩項盜竊罪，被判監6年。法官指斥被告令胞弟金錢及個人等方面均受嚴重影響，且不接納為幫助「情人」而犯案是求情因素。

辯稱墮網戀騙局

被告陳美玲（62歲），於案發後任職鐘點女傭，已離婚的被告育有一名已成年女兒。辯方求情指，被告於事件中並沒有個人得益，且是網上情緣騙案受害人。被告於2016年在Facebook認識了名叫Kelvin的人士，並成為其網上情人，對方承諾結婚，且將從馬來西亞繼承巨額遺產，但須先支付一筆款項。被告天真地先把其40萬元積蓄給他，再向銀行借貸90萬元，及後愚蠢地從胞弟公司盜款。被告認為Kelvin是真實的及會還款。2018年2月，被告醒覺後向胞弟交代事件，並以受害人身份報案。辯方指被告深感後悔，並向執法部門提供資料，最終從12個帳戶起回80萬元，其中一人被控洗黑錢罪，案件排期明年審訊，望法官可作減刑。