玫瑰崗學校停辦 教區三方案助轉校

【本報訊】創校逾60年的玫瑰崗學校，私立幼稚園及小學獲香港道爾頓學校接辦，獲資助的中學部則於2025/26學年結束後停辦，意味着現時就讀初中的學生，讀至中三便需要轉校，安排惹來爭議。玫瑰崗辦學團體道明會前日回覆查詢稱，在香港天主教教區協助下，港島一間中學同意讓各級玫瑰崗中學學生2024/25學年入讀，所有師生可一同轉校。不過，玫瑰崗中學家長教師會主席包比達稱不接受有關建議，家長意願明確及沒有改變，要求全校師生留原校讀書直至畢業。

玫瑰崗辦學團體道明會成立「中學過渡委員會」，邀請家長、校友及老師等參與，上周五（22日）首次開會。道明會昨回覆時，重申很遺憾無法繼續營辦玫瑰崗中學，在會議經過深入討論，宣布找到一個方案，能充分照顧學生及其家庭福祉。

家長要求原校畢業 然而，獲邀出席會議的玫瑰崗中學家長教師會主席包比達就指，會上獲告知3個建議方案，包括下學年將全校17班轉至另一間天主教中學、未來3個學年的中三轉至另一間天主教中學繼續升學等，要求與會者即場選擇可繼續探討的方案。他稱，家長在會上已重申要求全校學生原校讀至畢業，但道明會並無給予此方案，卻要求只能從提出的三個方案中選一，家教會要求校方提供更多第一方案的資訊，才能繼續討論。

包比達稱，校方自上周五後無正式通知家長任何方案。他稱自己向家長了解意願，每一位家長都希望子女留在原校升學直至畢業，不願接受新建議，形容方案是強行要學生快點離開。他又認為教育局應牽頭與辦團、家長組成工作小組商討安排。辦學團體未有在會上透露哪間中學，僅列出該校的多項優點。

教育局表示9月14日收到辦團正式通知，並一直與辦團和學校保持溝通，敦促他們及各持份者，包括家長、校友保持緊密聯繫，提供資訊，盡快適當處理教職員聘任事宜，以及為受影響師生提供所需支援。