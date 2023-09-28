「當年出辣招 與現況不同」 樓市危危乎 港府檢視撤辣

【本報訊】樓市下滑，有財金官員昨被問及會否撤銷「辣招」時，並未有如以往般，斷言無意調整辣招，而是指不同樓市辣招的措施有不同目的，政府會密切留意市況，以務實態度檢視。但地產及建造界議員龍漢標指政府過度審慎會弄巧反拙，甚至引發另一場危機，促政府從速全面撤辣。

業界過去一直批評辣招已不合時宜，甚至扭曲樓市，要求政府撤辣。財金官員昨回應會否撤銷或調整「辣招」時，指現時樓市情況與當年引入「辣招」時境況有點不同，又指去年樓市下跌一成半，今年到7月底回升約2%，形容去年樓市是有秩序調整，今年穩定下來，每月平均交投量較5,000宗的長期平均數稍低，形容今年樓市總的來說屬穩定，政府會留意市況，採取務實態度不斷檢視。

議員促撥亂反正 盡快落實 對於財金官員指會採務實態度不斷檢視樓市辣招，龍漢標表示歡迎，但重申過去一年多以來，已多次向政府提出從速撤辣的必要性，而近月的樓市表現更令愈來愈多市民、政黨、學者，以至國際貨幣基金組織均認同「辣招」已經窒礙香港經濟發展，拖慢股市樓市的復甦步伐。

龍漢標表示，明白政府的審慎，但擔心過度的審慎會弄巧反拙，甚至會引發另一場危機，他促請政府審時度勢、撥亂反正，從速全面撤辣。