黎智英子乞英制裁香港 公署促外部勢力勿插手

危害國安禍首 須依法追究 創辦壹傳媒的黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結而被判囚，至今服刑滿1,000天，其子黎崇恩日前聯同海外機構，呼籲英國對港府施加制裁。外交部駐港公署昨表示強烈不滿和堅決反對，警告外部勢力立即停止插手介入香港事務，指港府對黎智英之流依法追究責任，是防範危害國家安全風險和隱患的必須之舉。

外交部駐港公署發言人表示，黎智英作為反中亂港事件的策劃者和煽動者，特區政府對黎智英之流依法追究責任，是防範危害國家安全風險和隱患的必須之舉，是捍衞香港國安法權威的必然之舉，是保障香港社會繁榮穩定的必要之舉，於法有據，天經地義。

發言人指個別國家不甘心放棄其一手扶植的代理人，每隔一段時間就跳出來為黎智英開脫說項，將組織、策劃、參與港版「顏色革命」的罪魁禍首美化包裝成「民主鬥士」，將其煽動「獨立」、顛覆政權的言論粉飾裝點成「自由運動」，充分暴露其勾結反中亂港分子破壞香港繁榮穩定、「以港遏華」的險惡用心。

發言人又強調任何觸犯法律紅線的人員都難逃法網，任何威脅國家主權、安全和發展利益的行徑都難以得逞，任何干涉干預圖謀都將徒勞無功。公署敦促美方及少數政客切實尊重法治精神，立即停止包庇美化違法犯罪分子的徒勞之舉，立即停止干預破壞特區司法制度的惡劣行徑。

港府譴責海外機構抹黑 實際上，特區政府前日亦發表聲明，譴責及反對不同海外機構和媒體，就當局涉及黎智英案件所採取的執法行動及法律程序，作出誤導言論和抹黑，強調絕不容許任何人干預香港的司法程序。

黎崇恩日前聯同保護記者委員會及海外人權組織，公開致函英國貿易大臣巴登諾克要求會面，並呼籲英方對港府施加制裁。港府表示，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港的法治，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪；而任何人請求外國對香港或者中國進行制裁，亦會干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

港府指出，對於有關單位呼籲的所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，會依法堅定不移履行維護國家安全責任，敦促相關國家遵守國際法等，停止干涉純屬中國內政的香港事務，說任何將案件審訊扣上政治帽子的言論均極其荒謬和不恰當。