醫健：老有所醫：認知障礙症影響處理財政的能力

我曾經遇過一個住在護老院的院友，她患認知障礙症，沒有能力處理自己的財政事務，她手上物業和資產只有她自己的名字，但現在情況卻不能處理財政事務，結果只能由家人想方法承擔婆婆的院舍費用，釀成糾紛和家庭壓力。這樣的情況屬冰山一角，我們的制度有方法應對嗎？

持久授權書 如果是委任其他人為我們處理財政事項，我們可以用授權書，但一般授權書在授權人變為精神上無行為能力時，便會失去效力。而持久授權書在授權人喪失精神行為能力後，將「持續」地有效，並賦予權力予受權人，繼續處理授權人的財政事務。

醫生的角色 這部分看似是只涉及律師事務的法律文件，但也需要醫生去做精神行為能力評估。醫生會為訂立授權書的人士進行精神行為能力評估，翻閱病歷了解各項有機會影響精神行為能力的狀況。當評估合適進行持久授權書後，會交由律師負責其他部分。醫生和律師會互相合作，確保持久授權書的訂立是有效的，從而避免以上不幸情況。黎卓熙醫生

老有所醫計劃