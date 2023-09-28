闊別5年 美酒佳餚巡禮10‧26實體開鑼

【本報訊】香港旅遊發展局昨日宣布，「香港美酒佳餚巡禮」闊別5年回歸實體，下月26日起一連4日於中環海濱活動空間舉行。今年活動有約300個美酒美食攤位，來自36個國家，較上屆多，又引入時下流行新酒品，包括泰國「新緯度」葡萄酒、中國葡萄酒等，市民下月10日起，可於網上購買入場券及品味通行證。

旅發局表示，今屆活動繼續搜羅全球經典名酒，例如法國波爾多、意大利等地的頂級佳釀，並引入時下流行新酒，例如泰國「新緯度」葡萄酒、新加坡豆清酒、中國葡萄酒，以及包括曾在中法元首國宴上出現的「蛇龍珠」酒。

此外，亦搜羅17個國家地區美食，佔現場近百攤位，包括日式燒烤、懷舊避風塘炒薯仔、順德魚三寶、黑糖珍珠爆漿蛋撻等特色美食。場內主舞台每晚更設有音樂表演，分別邀請來自美國、菲律賓等歌手及組合到現場演唱助興。

旅發局料14萬人次進場 旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文預計，今屆巡禮約有14萬人次入場，與2017年相若，但不及2018年大；又指場內特色美食具創意元素，有別於夜市燒賣魚蛋，加上場內是以品味券兌換美酒食物，不能反映實際價錢，故不適合與銀碼相提並論。

市民旅客下月10日起，可以透過旅發局網站購買入場券、品味通行證，以及「品味學堂」門票。入場票價介乎20至40元；品味通行證票價則介乎200至400元，前者可兌換8張品味券及一隻可回收杯子，後者則可兌換14張品味券，以及一隻紀念版酒杯。