藝遊坊電力遲到 食材報銷檔主苦惱

10‧1需下午4點交場 「夜繽紛變早繽紛」 港府早前啟動「香港夜繽紛」活動，首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」昨日起一連6日於灣仔海濱舉行，惟場地一直未有供電，直至昨晚約8時才恢復部分供電。期間入口處的「海濱藝遊坊」燈牌無法亮起，非常失色，部分攤檔須用電筒照明。有檔主反映前日（26日）停電導致兩萬元貨物報銷，須自行購買冰粒冷藏食品，坦言看淡銷情。另有檔主則透露，10‧1當天熟食攤位下午4時後需要交場，惟10‧1煙花後亦不能再開檔，批評「夜繽紛變早繽紛」。

飲料店負責人Ling指，大會昨早告知已恢復供電，但下午3時到攤位布置時，仍未恢復供電，隨即訂了40包冰粒冷藏飲品，每包冰粒約25元。她表示，前日到場布置時已因沒有供電而無法冷藏食物，導致約兩萬元的魚子醬報銷。過往曾參加開心香港市集，她稱以往的主辦方會在場地放置柴油車作後備供電，惟灣仔海濱夜市卻未有後備措施。她坦言看淡昨晚銷情，料6日的夜市只能「打個和」。

燒烤店負責人陳先生（化名）指，每個攤位只有1,000W電壓，相比雪櫃只需100至200W電壓，電磁爐煮熟食需要較高電壓，而額外加錢安裝的電錶電線等設備，大會則仍未安排安裝。他表示，因未恢復供電，昨日無法擺擋做生意，且因供電問題，電子支付服務供應商亦一直未能為攤位安裝相關系統，顧客或未能使用消費券購物。至於大會的回應，他直言沒有溝通，只有「通知」。

「賣多啲廣告吸人嚟仲有幫助」 另有檔主表示，首次參與政府市集，直言「做得唔成功」。因沒有供電，最近兩日因食物、運輸及人工等導致近萬元損失；又指政府、承辦商、電力公司「一個推一個」。他因沒料到相關情況，故無買保險，但相比政府賠償或補貼，認為「政府直接賣多啲廣告，吸多啲人嚟，好似免費車接送，對攤檔仲有幫助。」

對於10‧1假期，該檔主透露幾日前收到電話通知，當天熟食攤位擺攤時間為早上10時至下午4時，之後需交場予執法部門封鎖場地，10‧1煙花後亦未能再次開檔，直指「夜繽紛變早繽紛」，現正考慮當日是否開檔。另有檔主同樣收到通知，批評港府指10‧1假期有十萬遊客到港，但卻無法做生意，形容是「九唔搭八」。

市民陳先生稱預算1,000元，暫時用20元買了奶茶，認為夜市熟食定價適當；又指無人機表演吸引，他稱夜市展期太短，難以振興經濟，形容政府「為搞而搞」。