通脹逼人 機電業倡每工加薪5%

【本報訊】香港機電業工會聯合會屬下電器、空調製冷和消防成員會，在最近3個月，以問卷訪問約1,600名行業工友及持份者，並按結果提出薪酬調整方案，由11月1日起，每工工資平均調升約5%。聯會指，考慮到本港經濟疫後復甦速度遜預期，建議增幅時已相當克制。

港九電器工程電業器材職工會宣布，熟練技工（大工）日薪調整至每工工資1,600元，或按現有水平每工增80元或上調5%，半熟練技工（中工）及見習技工等，每工工資按現有水平增80元；月薪按現有工資加5%。香港空調製冷業職工總會則宣布，大工每工工資調整至1,530元，中工1,190元，助理員1,000元；月薪按現有工資加5%。消防保安工程從業員協會亦稱，大工每工工資調整至1,490元。

盼吸引年輕人入行 聯會主席張永豪指，工友在疫下凍薪，至去年才微加5%，但近年本港通脹持續，一份早餐由約20元，加價至逾50元，故提出方案，盼助工友改善生活，享受經濟成果。他續指，今年建造業整體情況暢旺，工友基本每月工作20日或以上，明年更預期迎來新高峰，料業界在未來10年都不欠工作，惟願意入行的人不多，故亦盼透過調整薪酬，提高行業對年輕人的吸引力。22歲空調製冷業學徒阿Mo指，家人年齡漸增，要靠他幫補租金和日常使費，但受通脹影響，單靠現時微薄薪酬難負擔，形容加薪很重要。

另針對港府早前宣布行業輸入勞工計劃，擬為建造業輸入1.2萬名外勞，張永豪冀當局以本地工友優先，且提供資助培訓工友「一專多能」增競爭力。