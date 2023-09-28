勞福局：有人違例無做足風險評估

孫玉菡

【本報訊】日前西九龍圓方地盤發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。勞工及福利局局長孫玉菡表示，事故現場屬於密閉空間，根據法例，進入密閉空間工作須由合資格人士先評估是否適合，惟初步調查顯示，當局找不到證據曾有相關人士於事前進行風險評估，相信有人未依法例做足工序，當局將會依法追究。

孫玉菡昨日表示，不論地盤負責人、承建商、前線工程主任，各方都有責任判定現場是否密閉空間，根據《職安健條例》，僱主需在合理範圍內確保工人工作地方安全，即使工程已分判，但涉及的安全責任不會「判走」。而初步證據顯示，涉事地盤並無做足法例要求工序，政府亦不會因工作已分判，只追究負責前線工作的工程公司，大判亦將會被追究，勞工處等部門正循不同角度調查事件。

研密閉空間工作須每次上報 對於坊間質疑密閉空間工作的安全性不足，孫玉菡表示，新《職安健條例》已於今年4月通過並生效，大幅調高罰則，希望向社會發出清晰信號，假若是次意外一旦證實有人嚴重疏忽，當局會與律政司商討考慮引用新罰則，循「可公訴罪行」程序追究僱主的一般責任，最高可判罰款1,000萬元及監禁兩年。

他續指，當局將會探討是否要求工人每當前往密閉空間工作前，先要向勞工處或相關部門上報；而勞工處自周一（25日）起，亦已巡查全港地盤的密閉空間，預料需時兩周，若發現違規行為會要求地盤停工，甚至按程度依法追究。

議員郭偉强指出，當工地屬密閉空間，操作時需很多工序，包括施工許可證、有候命人員與工人溝通等。他認為，現時密閉空間定義在法例上很清晰，認為在工程開始時，應由「大判」或場主做好評估，而是次事件涉事管道的門被上鎖，反映周邊持份者在溝通上出現問題。