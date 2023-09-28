遺屬不滿恩恤方案欠妥善

【本報訊】63歲工人劉浩祥及61歲工友郭伙記，上周六（23日）進入西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤的地底管道，負責處理更換喉管工程，詎料二人卻徹夜未返，家人用盡方法尋人，焦急惶恐至翌日，地盤方面始發現失蹤工人在管道昏迷，儘管即時報案求助，可惜一切已經太遲，兩人懷疑硫化氫中毒魂斷地盤，悲劇令各自的家庭成員心如刀割，對事件難以接受。

昨日上午近11時，兩名死者的家屬由香港建造業總工會人員陪同，一行10多人抵達圓方商場的辦公室，港鐵亦派出代表參與會面，以了解家屬的需要及提供協助。雙方會晤約一小時後，劉家及郭家親屬黯然離開，當中有人難掩傷感，頻頻落淚，亦有人表示不滿，認為港鐵提出的恩恤方案有欠妥善。

劉浩祥的兒子直斥港鐵欠缺誠意，「恩恤方面好無情，完全無誠意可言，希望他們能與高層商討一個合理的方案」。由於兩家人都不能接受，港鐵方面將再作商討，初步指本周內會有回覆。另外，港鐵提出協助辦理法事，他們會再商討細節安排。劉子又補充，心目中無所謂合理的恩恤金額，既然悲劇已經發生，只能盼望在未來等候工傷判決的2至3年間，賠償能夠為兩家人的生活提供經濟援助。郭伙記的女兒亦認同港鐵的恩恤安排有所不足，指港鐵作為大公司應該盡責，「恩恤金講心㗎啫，最緊要佢哋對得住佢哋自己」。

港鐵：助協調經援供應急 港鐵發言人表示，指昨日與兩名死者家屬會面，席間除了表達深切慰問，了解他們的需要，亦表明會全力配合調查的決心，希望執法部門可以盡快完成調查並依法追究責任。為解家屬燃眉之急，公司可幫助家屬協調承辦商及其他非牟利機構提供經濟支援，以作應急之用。港鐵高度重視事件，已即時成立調查小組跟進事件，包括承辦商及其分判商在進行工程時是否違反既定的安全制度，以及檢視公司的監管機制。港鐵重申，就相關部門現正進行的刑事及職安健等調查，公司定必全力配合。