地盤兩死 失聯二判被捕 或以誤殺起訴

事發前同入管道 半小時後獨離去 西九龍圓方地盤於本周日（24日）揭發奪命工業意外，兩名男工人被困地底一晚始被發現，最終疑因吸入硫化氫中毒死亡。涉事地盤「二判」在當日報案後「潛水」失聯，執法部門經追查後，昨日以涉嫌違反《職業安全及健康條例》把他拘捕。另外，勞工處等部門人員昨日進入出事管道搜證，同時深入了解地盤工作流程、安全措施等不同方面存在的缺失，強調如有足夠證據，不排除循誤殺作出檢控的可能性，「希望能還死者一個公道」！

昨日下午，執法部門再就案件公布調查進度，指事發後聯絡地盤承辦商、工程判頭及相關人士，初步得悉死者劉浩祥（63歲）及郭伙記（61歲），當時正處理更換海水喉管工程，該工程分兩個階段，目前進行的第一階段主要是放水工作，為之後更換喉管做準備，而案發當日是他們第3天到該管道開工。

大判曾巡管道 未見有人工作 上周六（23日）上午約10時，兩人與他們的姓沈（62歲）二判、即案中報案人進入該管道，後者在大約半小時後獨自離開。同日下午約4時，工程大判派員到管道內巡視，並無見到有人工作，於是離開及把情況告知報案人。翌晨約6時半，沈男再收到死者家人來電，得悉兩名事主失聯，於是返回管道尋人，結果揭發該宗悲劇。

揭硫化氫濃度 較正常超4倍 調查人員續指，管道內劃為3個階段，第一段是死者工作位置，距離入口約10米；而經過斜路及樓梯，步出大約4、5米後為第二段；至於第3段要再深入80至100米，途中同樣有斜路及梯級，亦是事主倒臥位置，現場留有數寸深積水，而他們身旁並無氣樽或其他呼吸儀器。據了解，消防用儀器檢測後，發現管道內的硫化氫濃度達58ppm，較正常低於10ppm的數值超出4倍。由於管道內存在沼氣及其他危險氣體，勞工處在案發後封閉管道，直至昨日，執法人員始帶同儀器，配合政府化驗師和勞工處人員入內搜證。

另一方面，沈在報案後一直失聯，執法人員在昨日凌晨零時許始尋獲對方，繼而在尖沙咀區把他拘捕，他涉嫌違反香港法例第509章《職安健條例》第6條「沒有確保僱員安全及健康」，已被扣留調查。

人員強調，執法部門和勞工處正循多方面展開追查，而涉事地盤早被定性為密閉空間，現階段相信有很多安全措施及程序「冇做到，亦都係漏咗」，稍後經進一步審視後，會向需要負責任的人士追究。此外，兩名死者身上有若干傷痕，仍在等待法醫報告確認死因，人員不會抹殺事件存在「誤殺」的可能性，但前提是證實到有人嚴重疏忽，並且達到檢控的門檻，屆時執法部門將會採取相應行動。