偽造文書呃補水案 總督察押後訊

被告葉春榮

【本報訊】現已退休的警隊總督察被指在2019年在職時，於反修例風波期間涉嫌使用虛假文書，以詐騙逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他被控在一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田裁判法院再提堂。控方透露，辯方要求索取警方內部甚至機密文件，控方需時考慮披露是否合適。法庭遂把案押後至11月14日再訊，被告續准保釋。

涉8項控罪 涉案56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前是警隊總督察。控方表示準備好讓被告答辯，惟由於辯方希望索取13份文件，包括警方內部及機密文件，控方需時索取法律意見，決定披露相關資料合適與否，故申請押後7星期。裁判官批准，被告續准以一萬元保釋，期間需居住在報稱地址，不得離港及接觸控方證人。

被告被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。案件編號：STCC 1716/2023