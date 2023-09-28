治安不靖夜無寧 詐騙暴力罩危城

整體罪案升逾三成 本港治安每況愈下，整體罪案升逾三成！執法部門昨公布，今年首8個月內錄得的罪案數字為58,453宗，較去年同期43,421宗增加34.6%。期內，43.7%罪案屬於詐騙案，按年急增52.2%，涉暴力個案亦有6,495宗，按年升14%，兩罪籠罩之下，香港淪為萬惡危城，治安不靖，夜無安寧。但當局指罪案急升除了騙案數字高企外，更將自身執法不力賴落疫情，指去年正值新冠疫情未止，禁聚令等防疫措施未除，導致當時社會活動較少，傳統罪行數字相對較低，但隨着社會復常，整體數字便有上升。但議員認為，港府非第一日知道騙案數字高企，尤其牽涉電訊詐騙的案件，惟一直未有正視，不少市民「收詐騙電話同短訊收到煩，覺得政府做唔到嘢」。

當局指，今年首8個月錄得的騙案中，70%涉及網上騙案，投資騙案佔15%，求職騙案佔14%。電話騙案方面，期內按年激增73.6%，平均每月有272宗，但當局稱相關數字已較未推出「防騙視伏器」前的月均381宗已有回落。另外，執法部門已瓦解多個詐騙集團，涉及4,480宗各項騙案，拘捕超過3,300人，涉款逾100億元。當局又指，雖然本港騙案數字升幅相當驚人，但指過往兩、三年不少大城市，例如新加坡、東京等，當地騙案升幅都是由30%至60%不等，跟本港情況相若。

日日收詐騙電話 長者怕怕 議員江玉歡認為，電話騙案最令人擔心，「真係日日都收到詐騙電話，到依家仲講消費券，好多都係錄音，好多長者依家都唔敢聽電話」。她直言，網絡騙案及電話騙案除了可以造成市民金錢損失，亦會影響長者或有需要人士的社交，因為當一些關愛組織致電問候他們，有不少長者會擔心受騙而不接聽電話。

打擊騙案 港落後內地外國 江又指，網絡騙案並不是香港獨有，英國平均每15人有一個曾經受騙，而當地今年制訂「Fraud strategy」，全面從多方位打擊及預防網絡騙案，加強對公眾的賠償和保障；加拿大和新加坡也分別設立防止網絡騙案辦公室，將最新的行騙手法通知公眾。她又指，包括內地的很多地方都有網絡安全法，以及與電訊商及商業機構達成的約章或守則。她認為港府應追趕落後，盡快為香港加強護力，保障市民的財產。

JPEX案拉15人 涉款14.9億 至於JPEX案亦持續發酵。當局表示，執法人員已經接獲2,407人舉報及求助，涉案金額約14.9億元，並已經跟300名報案人聯絡。當局指，警方自上周一起採取執法行動，至今拘捕15人。據悉，3名新被捕者分別為23歲姓鍾男子、29歲姓梁女子及28歲姓黃男子。消息指，鍾男為「Lupin OTC」另一發起人鍾韋軒，梁女為場外找換店Ｕnicorn的駐場分析師「湘湘」。當局亦搜查16間加密貨幣找換店，行動中搜獲800萬元現金，並凍結逾7,700萬元資產，包括物業和加密貨幣等。

當局又指，警方目前的調查方向包括追查案件幕後人物、資金流向，並會防止詐騙進一步發生。被問到有無人身在外國，當局指案件的調查細節不方便透露，但若牽涉海外的調查，執法部門有跟海外的協助調查機制，當局會用一切方法令涉案人士承受應有法律後果。

另外，2020年因改組業務而全線結業的大眾書局稱，近日發現有騙徒假扮其發放虛假消息，聲稱書局「有剩餘小部分金融股票書籍免費送贈」，請「點擊加入群組，領攞免費書籍」為餌，誘騙市民上當。

翻查資料，大眾集團在2020年決定停止香港區圖書零售業務，並已在當年3月結束所有香港大眾書局門市。

母公司大眾集團表示，有人將「大眾書局」2020年門市結業的舊聞，與虛假訊息「移花接木」，澄清絕無此事，呼籲市民提高警覺，勿讓騙徒有機可乘，並已就此事報案，把事件交與執法部門處理。