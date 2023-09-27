笑看天下：老是愛吹水口惠實不至

第二屆美國—太平洋島國論壇峰會於白宮舉行，拜登喺聲明中宣布，美國正式承認太平洋地區嘅庫克群島和紐埃島為主權和獨立國家，並將與兩國建立外交關係。老美堂堂超級大國，何以對迷你型小國感興趣？像紐埃島面積僅260平方公里，人口只有約2,000人，另有約二萬人居於新西蘭。老美忽然鍾情迷你國，究其原因，還不是為了藉提升與太平洋島國嘅關係，強化亞太戰略部署，要言之，就係要抗衡中國。

美國早前已預告跟兩個迷你小國正式建交後，會公布數百萬美元新基建援助，包括透過海底電纜改善互聯網連接。而美國另一個目標是就《自由聯合協定》中即將到期嘅經濟援助條款，與馬紹爾群島重新談判。該協議由美國與馬紹爾、密克羅尼西亞及帛琉簽訂，讓美國喺呢3個島國保有軍事部署，換取華府提供經濟援助及安全保障。

都話老美點會死錯人吖！之不過，太平洋島國亦有「眾人皆醉我獨醒」者，像2019年與台灣斷交後與北京建交嘅所羅門群島，其總理索加瓦雷今年7月訪華時，雙方宣布發展全面戰略夥伴關係，並簽訂為期3年嘅警務合作協議。中國以誠展開外交新局面，難怪索加瓦雷上周喺聯合國大會上發言，點名稱讚中國係該國基建嘅首要合作夥伴。

美國經常口惠而實不至，呢，拜登喺去年峰會承諾協助太平洋島國對抗氣候暖化及擊退「中國嘅經濟脅迫」，華府宣布投資8.1億美元援助太平洋島國，之但係，澳洲有智庫質疑美國國會尚未批出相關資金！今趟又表示會要求國會批准撥款新一筆二億美元援助，當中4,000萬美元用於基建，但拜登將4,000萬美元講成400億美元！若然真係話400億美元助太平洋島國基建，睇怕又係吹水！