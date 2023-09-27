激濁揚清：移英人士 自求多福

英國倫敦警察廳逾百名警員發起執勤時拒絕佗槍行動，事緣有警員去年追截汽車期間，開槍擊斃一名黑人司機，日前被控謀殺，大批同袍於是以行動表明立場。惟倫敦劫案多如牛毛，執法人員如此扭計，教人對包括移英港人在內的倫敦市民擔心。

英國槍械問題雖不如美國般氾濫，但正如早前在倫敦海德公園被3名黑衣人搶走手機的香港女歌手說：「聽說英國小偷很會使用小刀攻擊。」警員若為了表達立場而選擇執勤時拒絕佗槍，這對警員及市民的人身安全均構成潛在風險。試想想若有市民被賊匪以刀挾持，不佗槍警是想效法菲律賓馬尼拉人質事件那些反恐精英般，用手化作砰砰槍嗎？抑或以為攤開兩手，叫幾聲「冷靜啲先！」然後匪徒會覺得警員是想和他猜十五、二十，於是放下屠刀，立地投入？

當然，不難想像有人雖選擇不佗槍，但他也不是傻的，執勤時自會避重就輕，難道人人像東網曾經報道「英國勇猛哥無懼劫匪 徒手搶刀無損傷」般空手入白刃？如此一來，倫敦警力打不打折扣？治安前景是喜是悲？

說回那追截汽車期間開槍擊斃黑人司機的警員。報道指警員駕駛俗稱「隱形戰車」的無標識警車追截；警員開槍，子彈穿過擋風玻璃，擊中手無寸鐵的事主。不妨從客觀事實分析此事：英國賊匪如毛，駕駛人士遇無標識車輛追截，如何確定對方真正身份？其次，受過訓練的警員遇上手無寸鐵的事主，是否擎槍也不足以阻嚇？警員當時的人身安全究竟受到多大威脅，非得開槍不可？正被恐怖分子割頸、潑鏹、燒人嗎？不論美國警、英國警，肆意開槍的警員總有諸般藉口，眼前疑人彷彿除了擁有一雙腿外，還長有翅膀。對於「巡邏時逢開槍，辯駁遇見會飛大象」，外界應否盲撐？