橫眉冷看：分三步走解決僭建

早前，香港出現號稱「500年一遇」的暴雨，如今暴雨已過，卻剩下一籮筐的事情尚待解決。港島區紅山半島的獨立屋群，因為受雨水沖擊，導致部分山坡的地段崩塌，雖然沒有造成人命傷亡，卻也險象環生。事後發覺，山坡塌陷的原因，主要是由獨立屋僭建工程造成。政府部門與傳媒順藤摸瓜，核查了紅山半島80間獨立屋，其中70間都有非法改建、加建，近半數更涉嫌侵佔官地。

單是紅山半島，僭建率就高達八十分之七十，試問放眼全港，獨立屋或各式大型豪宅的問題有多嚴重，實在教人難以想像。如今既已將問題擺出枱面，就應該積極面對，政府部門不能再閉目塞聽，假裝沒有這回事。解決辦法有兩種，第一種是馬上進行全港排查，勒令違法改建者將物業還原；第二種是酌情處理，將現有的部分僭建工程合法化，但所有加建部分，都須另補地價，此舉既可解決問題，又可以增加庫房收入，未嘗不是兩全其美的辦法。

香港房屋改建、加建乃普遍現象，不獨豪宅如是，不少新界村屋都由3層加建至4層，這情況一直存在。近年政府部門對村屋加強執法，也只能遏止村民開展新的僭建工程，但多年前已經改建的，大多只能聽之任之，很難全面清拆，因為牽涉的範圍太廣。

豪宅獨立屋的情況跟村屋相似，問題由來已久，要一刀切解決問題，恐怕亦不容易。筆者建議分三步走，第一，豪宅別墅跟村屋一樣，不能再開展新的僭建工程，否則一律票控；第二，已僭建的豪宅，業主須自行聘請工程師，檢視其安全性，不合規格者要馬上拆除；第三，合乎安全規格的僭建部分，政府可以酌情接受，但業主須繳交大額的補地價費用。