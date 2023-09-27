筆下風雲：政客貪腐 政府停擺

美國一直自認是民主燈塔，黃絲眼中最至高無上的理想之邦，但現實中的美國卻千瘡百孔亂象不絕。經歷長長的拉布後，美國國會好不容易通過提高債務上限，避過債務違約，豈料如今又因為臨時撥款法案未能達成共識，10月1日起聯邦政府極大可能停擺。

隨着民主共和兩黨黨爭不絕，在預算問題上爭論不休，2023會計年度即將在9月30日結束，國會卻未能通過於下月1日生效的2024財政年度聯邦政府預算，倘若9月30日前仍無法達成協議，聯邦政府翌日便會停擺，屆時政府部門停止運作，數以百萬計的聯邦政府工作人員將面臨薪資延遲交付，全美約200萬軍事人員、200多萬文職人員料將受到影響。美國證券交易委員會主席警告，一旦聯邦政府關門，該機構監管市場的能力將嚴格受限，可能無法對有意上市的企業申報文件進行審查，即時連華爾街也受波及。

美國的混帳又豈止這筆。民主黨籍參議員梅嫩德斯及其妻子，被控收受三名來自新澤西州商人的賄賂，已被暫停擔任參議院外交關係委員會主席，黨友亦要求他辭職。事實上，美國政治即是金權政治，其選舉是世界上最花錢的政治遊戲，金主與政客的關係千絲萬縷，加上美國法例容許政治捐獻，說客、掮客對政客進行各式政治游說，政商討價還價。當錢權攪渾一起，法例灰色地帶太多，貪污腐敗野蠻瘋長就是必然結果。可以肯定地說，梅嫩德斯的例子只是冰山一角，絕非孤例，更多骯髒勾當只是未暴露人前而已。

這令人想起，2019年黑暴有外部勢力攙和其中，惟黃絲拒絕承認收錢搞事，其實，那些人無收錢，絕非代表背後無人出錢，只是這些錢不會落到行先死先的卒仔手上而已。