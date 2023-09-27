坦言集：焦頭爛額

最近，烏克蘭的空襲破壞了在克里米亞俄羅斯黑海艦隊的艦隻，也成功偷襲了黑海艦隊的司令部。俄方的解釋是偷襲都是經美軍偵察機、預警機在定位和監視俄軍的防空系統，計算俄軍防空系統的反應，找出漏洞，才由烏克蘭軍隊執行襲擊。而在襲擊之前，在美軍偵察機、預警機的協助下，烏軍已把克里米亞的S300、S400防空導彈系統炸毀，同時把防衞的雷達也破壞，削弱了克里米亞的空防能力，這才使烏軍偷襲成功。

俄羅斯的黑海艦隊似乎是被完全摧毀了，雖然烏軍的艦隻也早已被消滅，不可能藉黑海艦隊被毀而從海上攻擊克里米亞，但至少俄軍難以用海軍力量控制黑海，烏軍海上軍需供應和糧食出口少了俄黑海艦隊的阻截。

烏俄同時失去海上戰鬥能力，這樣的情況反映戰場上的千變萬化。一是美軍介入戰爭愈來愈直接和主導烏軍行動，這主要是美軍，不是北約的行動。顯然，美國未能取得北約和歐盟各國的支持，後者不會直接以本國編制的部隊、機艦參與烏軍行動，結果只是美軍軍機出動，帶領烏軍的襲擊。

二是從近來集中攻擊克里米亞的現象看，美國指揮烏克蘭軍隊正逐步加強進攻克里米亞。打垮克里米亞的防空系統、摧毀黑海艦隊，證明烏軍用導彈、無人機、戰機空襲已可成功地進襲克里米亞。由於陸上突破不了俄軍在烏南的防線，烏軍的策略便是借助美國的直接介入，今後似將大舉集中轟炸克里米亞。陸上戰線烏軍的大反攻無效，烏克蘭和美國軍方要爭取美國國會進一步的軍援撥款，炸克里米亞便可作戰績，表示美國軍援的積極作用。在國際輿論、北約和烏克蘭內部，襲擊克里米亞成功亦可振奮支持者的士氣，抑制美國國會和北約內部對烏戰打下去的懷疑。

俄羅斯阻止不了烏軍空襲克里米亞，當然不會服輸，但防衞不成，便會採取報復，大炸敖德薩、基輔已是必然。但雙方的報復升級，在美國支持下，烏克蘭不會顧慮城市被炸，人民死傷多少已不在政權的考慮之內。相反，俄羅斯更顧慮戰爭的傷亡和破壞，變得被動不已。而俄羅斯的反制若傷不了美國、北約在烏境外的軍需軍備，美國只是以烏克蘭的全面毀滅作為代價打擊俄羅斯。俄不敢動用核武，這樣被動地打下去，難免焦頭爛額，總統普京會怎樣反擊呢？