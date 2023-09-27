政情：剷泥白鞋冇污糟 鄭泳舜話非做騷

今個月初嘅世紀大暴雨導致多區出現水浸，唔少議員事後都有落區視察災情，甚至落手落腳幫忙清理善後。議員鄭泳舜（Vincent）就同幾位黨友去到深水埗剷泥，結果有唔少眼利嘅網民笑指佢對波鞋好白，暗示佢做「騷」咋喎。

暴雨過後，油尖旺同深水埗曾一度出現水浸，積水退後部分街道有大量淤泥，Vincent就同黨友一人一泥剷，幫手清理堵塞渠口嘅雜物樹枝同清理淤泥等。佢將自己剷泥嘅相上載去社交平台之後，網民發現佢嘅波鞋好白，一啲都唔似喺泥上工作過，甚至被人揶揄「出淤泥而不染」咁話。

之前報廢咗兩對 然而Vincent就澄清番，其實相中嘅白波鞋，已經係佢當日嘅第3對鞋啦，之前報廢咗兩對，況且對鞋本身都係着過跑步嘅舊鞋，係影相嘅時候唔知點解色彩睇上去好白。佢又話，其實嗰日除咗剷泥之外，因為山泥傾瀉堵路，佢都有冒雨幫手指揮車輛通行。Vincent話其實自己已經有好多年地區工作經驗，根本毋須為咗影張相打卡而做「騷」咁話。