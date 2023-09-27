政情：Web3風險光譜難控 莫乃光：港府管理技窮

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙風波好似雪球咁愈滾愈大，苦主不斷增加，惹起全城關注。曾拒絕公開正在申請牌照平台資料嘅香港證監會急急補鑊，話推出4新招改善訊息發放。前資訊科技界議員莫乃光（Charles）認為香港要做Web3中心，會招惹好多不法勾當，仲嘲諷政府嘅財金官員唔識管理。

科技一日千里，港府大力推動Web3發展同應用，有意加快建設Web3生態圈，喺舊年10月底發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，仲成立咗專責發展小組，銳意建構成國際虛擬資產中心，兼且致力將虛擬資產交易平台運作規範化，冀望藉此吸引外地合規嘅機構嚟香港落戶。吹到咁行，當然都引嚟唔少虛擬資產平台嘅出現，但JPEX風波響起警號，同時暴露咗港府漏招同遇事進退失據。

Charles尋日喺社交平台貼文話唔單止JPEX風波，另一間香港虛擬貨幣公司亦都出事，話畀人駭入並盜取咗兩億美元（約15億港元），主要係Bitcoin資產，數目大鑊過JPEX，但用戶未必主要喺香港。

話JPEX只係低級騙局 至於咁嘅公司使唔使攞牌，Charles都話真係難講，又香港話要做Web3中心，一定會吸引好多咁嘅勾當，貪呢度唔識規管，有咩事就可以大步檻過。佢形容JPEX似係低級騙局，而嗰間被黑入嘅虛擬貨幣公司號稱係高科技都中招，仲要係黑客入侵，實捉唔到，Web3咁包羅萬有嘅風險光譜，睇證監會、金融管理局同政府官員玩開傳統金融嘅方式同速度，點識管理。

立會下月搵證監解畫 虛擬資產交易平台「爆雷」事件，好明顯係規範有漏洞，而立法會財經事務委員會下月9日會加插議程討論虛擬資產交易平台的規管事宜，仲搵咗證監會主席雷添良同行政總裁梁鳳儀就事件為公眾解畫；亦有議員要求立法會內務委員會轄下成立小組委員會去跟進，要求政府檢視香港推動Web3同虛擬資產發展嘅情況，亦要探討現行嘅法例有冇漏洞，研究優化嘅措施。