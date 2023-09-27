艷女街頭以暴易暴 壯漢落荒逃

【本報訊】灣仔街頭上演男女格鬥！社交網近日流傳一段影片，見到一名穿吊帶背心性感女子，在酒吧林立的街頭與一名壯漢打鬥。女子被對方猛拍後腦後，即怒不可遏作出激烈反擊，先以手袋作武器掟向男子，再不顧儀態起飛腳猛踢壯男，最後更擸起掃帚緊追對方施襲。壯男不知是否有感「好男不與女鬥」還是心怯，最後敗退而去。

社交網在上周六晚流傳一段短片，片段顯示一名穿着性感吊帶小背心女子，在灣仔盧押道及駱克道交界十字路口傾電話期間，身旁一名黑衣壯男突然出手拍打其後腦兩次。

不忿被拍後腦 起飛腳還擊 性感女遇襲後隨即反擊，用手袋充當武器擲向壯男，惟壯男不甘示弱，亦向她連環揮拳施襲，女子一時不敵，只能亂揮雙臂，並拾起手袋扔向對方。

其後，壯男擬欲離開之際，性感女不忿從後追上，站穩腳步起「飛腳」踢向壯男，並再拾起地上雜物砸向對方。此時壯男疑怯於其雌威，未有理會回頭反方向離開，詎料女子再度追上，更擸起掃帚向其兜頭猛拍，壯男此時揮拳還擊，同時且戰且退。

期間，有途人目睹該對男女在街頭混戰遂試圖勸止，惟女子仍然邊打邊罵，相反壯男則橫越馬路，向銅鑼灣方向狂奔而去，惟背心女啣尾窮追，最終兩人消失於鏡頭前，影片至此結束。

網民看畢影片後均議論紛紛，有人形容如「睇武打片」；另有人指「個女人係咪着住內衣，定係泳衣？」有網民則講解，「單係睇衣着打扮，都知兩位來自何方，歡迎來港打MMA，真係人材，為響應香港政府號召特登來港搞好夜繽紛」。 亦有人盛讚性感女為「女中豪俠，加油踢死他算了！」最後有網民表示，「香港街頭治安真有問題，南亞人、真係好麻煩、喺度搞事！」