搵快錢助友販毒 少年重囚11年

【本報訊】15歲少年聲稱因家庭經濟困難，於前年為「搵快錢」鋌而走險，每次收取約500元，替他人包裝及運送毒品。惟少年最終被埋伏在毒品包裝工場外的執法人員拘捕，人員於單位內搜出市值171萬元、共重2.61公斤的K仔氯胺酮。該少年昨於高院承認販毒罪，被法官張慧玲判監11年。法官指被告是包裝及運送員，角色屬重要但不比主腦嚴重，容易受到他人利用，故採納較低量刑起點。法官亦勸勉被告應善用獄中的時間，努力學習，出獄後好好做人，珍惜家人對他的關懷。

現年18歲的被告張智軒，案發時為學生，並於2020年曾干犯普通襲擊罪。辯方求情指，被告愚蠢犯案，在案發時其任保安員的父親因受傷而影響工作，任售貨員的母親亦因疫情失去工作，被告因家庭經濟因素為「搵快錢」而犯案。被告母親則撰寫求情信，責怪自己及丈夫因工作而疏於管教被告，令他出現扭曲價值觀，且誤交損友而犯案。

辯指家庭經濟困難 律師指被告當時獲名叫阿正的朋友招聘，每次收取約500元為他包裝及運送毒品，現已感後悔，承諾會努力讀書裝備自己，且會奉公守法。

案情指，執法人員於2021年6月27日晚上於梅窩大廈一個單位外埋伏，並見到被告從單位步出，人員遂截停被告。人員進單位後在客廳及睡房等地方搜獲共重約2.61公斤，市值約171萬元的K仔氯胺酮。人員亦在單位搜出包括膠袋、封口機及電子磅等物品。人員翻查閉路電視紀錄，發現被告於同年6月25日至27日多次拿着東西進出單位。被告於警誡下承認為「搵快錢」而犯案。案件編號：HCCC 41/2023