參與銅鑼灣暴動 掟磚男入獄3年

【本報訊】2020年5月24日銅鑼灣一帶有反《國歌法》及《港區國安法》遊行，一名男子涉嫌參與其中，並向執法人員掟磚被捕，被控參與暴動罪。他早前認罪，昨於西九龍法院(暫代區院)被判入獄3年。法官批評案發現場人士叫喊的口號有煽動他人分裂國家元素，又形容被告仇視執法部門之心昭然若揭。

報稱自由工作者 涉案27歲被告袁展翔，是一名自由工作者。他被控一項暴動罪，指他於2020年5月24日，在香港銅鑼灣東角道與波斯富街之間的軒尼詩道路段參與暴動。

法官判刑時指，示威者癱瘓交通，挑釁及攻擊執法部門。被告有預謀和計劃參與，又向執法人員掟磚，是公然挑戰國家主權、法治，以監禁57個月為量刑起點，因認罪和個人背景等因素，減刑至36個月。

本案同意案情指，事發時有人在港島區發起遊行，是次遊行未獲不反對通知書。中午12時許，約500人在崇光百貨外聚集，他們揮旗幟，又叫喊「香港獨立，唯一出路」、「好仔唔當差，當差正仆街」等口號。之後有示威者向執法人員投擲雜物，執法人員發射催淚彈驅散示威者。被告當日穿綠色上衣，戴鴨舌帽，他曾在現場向執法人員投擲磚頭，當場被捕。案件編號：DCCC 740/2022