觸碰兩男童下體 男生囚4個月6周

藉詞做研究 求脫鞋聞嗅 現年21歲男生涉於今年初，在港鐵站外向一名14歲男童訛稱正進行有關運動鞋研究，要求男童脫鞋襪，他突然嗅男童的腳，又隔着褲用陰莖磨對方下體。該男生及後被拘捕，獲得保釋後他又以近似手法，向另一名16歲男童搭訕，並在公廁內要求男童換上泳褲小便再撫摸其下體，並逼他撫摸男生下體。該男生共承認兩項非禮罪，昨於東區裁判法院被主任裁判官徐綺薇判處監禁4個月6周。徐官指報告顯示被告重犯機會中等至偏高，故必須要接受輔導。

保釋期間再犯案 被告張頌康（21歲，學生），過往並無案底。他在首案被控於2023年3月26日，在港鐵會展站E2出口外猥褻侵犯14歲男童。他在次案被控於同年4月8日在大圍港鐵站外的公廁內猥褻侵犯16歲男童。辯方求情指，被告自2013年確診有自閉症且有輕度智障，難以結交朋友並受同輩欺凌，他亦因衝動而犯案。辯方指被告有看同性男子性愛影片習慣，從而有錯誤價值觀，但被告承諾會接受心理輔導。

裁判官指被告於兩案均以藉口欺騙事主跟隨他再繼而非禮，當中以大圍的案件較嚴重，有直接觸碰到男童陰莖，故採納較高量刑起點。

辯稱失控先咁做 首案案情指，被告在當日向剛游泳完畢離開泳池的14歲男童稱，正進行有關運動鞋的研究，並帶他到港鐵會展站外公廁要求入內作研究。男童拒絕，他則在公廁外梯間要男童脫下鞋襪讓他量度。被告突捉住男童腳來嗅，再隔着褲用陰莖磨他下體，又用手圖碰他內褲，男童大叫之後他終離去。男童通知父親，被告於翌日再到泳池時被捕。

次案案情則指，被告於當日下午在大埔墟港鐵站向16歲男童稱正進行運動習慣調查，其後尾隨男童乘車至大圍站，男童終同意做調查隨他到站外的公廁。他給男童一條泳褲叫他換上再小便，男童依從其指示，他則撫摸男童陰莖約3秒。他其後脫自己長褲強迫男童隔褲碰他陰莖10秒，再強抱男童約10秒。男童回家後把事件告知父親，被告於6月6日被捕稱︰「我當時情緒失控先咁做去摸人，對唔住」。案件編號：ESCC 704/2023,STCC 1722/2023