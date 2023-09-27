醫健：健康在您手：紓緩及管理痛症

隨着年紀增長，各種痛症隨之出現，不但影響身體，亦會影響情緒及心理健康，例如嚴重的膝蓋退化會令患者步姿不穩須用拐杖協助步行，或會使患者容易產生負面情緒；亦有痛症患者會因避免觸發痛症的動作而改變生活方式，例如減少參與戶外活動，繼而疏遠社交圈子甚或自我孤立，影響生活質素。

治療痛症金字塔 痛症不僅影響活動能力，更或會因長期累積負面情緒，而增加患上焦慮和抑鬱症等精神疾病的風險，因此，適當和及時的治療至關重要。一般而言，痛症治療可分三個層面：

底層︰及早介入初期痛症，透過調節生活習慣，如控制飲食及體重，進行合適的運動，避免病況加劇而影響日常生活，達到預防性治療的效果。

中層︰疼痛程度或直接影響生活節奏，可以靠使用保護裝置（如護膝）、針對性治療或藥物等緩減惡化速度。

頂層︰持續痛症並直接影響自我照顧能力，須以手術方式治療。

輔助治療解決痛症 痛症治療除了以藥物或手術為主外，輔助治療模式亦廣泛應用於紓緩長期痛症，例如針灸、筋肌按摩、運動等方式。另外一些身心靈療法，如靜觀、催眠、瑜伽等，亦能以轉移內在專注力的方式紓緩主觀的疼痛感覺。研究證實慢性疼痛患者透過轉移專注力至一些自身喜愛的活動中，或能達到抑制腦部對痛感訊息的處理及敏感度。

當然，最重要的是以「治未病」的方式預防及管理痛症，注意關節健康，保持健康的飲食習慣，及建立平衡的生活模式。深水埗地區康健中心職業治療師譚淳