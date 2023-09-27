研究：定期造影篩查能降乳癌治療費

蔡錦輝

【本報訊】乳癌為本港女性頭號殺手，惟乳癌篩查並不普及。香港乳癌基金會昨日公布乳癌資料庫第15號研究報告書，發現患者接受乳房X光造影篩查，不但能有助及早發現乳癌期數，提高治愈率，治療費用更大減近30%。該組織建議政府盡快推出乳癌篩查計劃，從而拯救更多生命。

研究指出，香港乳癌資料庫所招募的1.9萬多名患者當中，「自我發現」為發現乳癌的最常見方式，但40歲或以上的患者，有66.7%從未接受乳房X光造影檢查，定期接受造影檢查比率更不足25%。此外，若與「自我發現」相比，X光造影檢查更有效發現較多早期，以及腫瘤面積較小的個案。

研究另計算每名乳癌患者的平均治療費用，發現患者若透過「自我發現」確診，其治療開支高達約50.42萬元，至於透過乳房X光造影檢查發現，其治療開支則約36.1萬元，減幅高達28.4%。

促政府推篩查計劃 中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授蔡錦輝指出，若市民從40歲起開始接受造影檢查並發現確診，以模型推算，長遠能為政府節省約7.7億元的治療費用；而其10年的整體死亡率，亦由「自我發現」的14.5%減少至8.9%，成功挽救額外約2.79萬個生命年數。

基金會主席霍何綺華建議，政府應鼓勵婦女進行乳房X光造影檢查，並分三階段實施全民乳房篩查，包括先為高危女性提供篩查，其次在低收入地區啟動試點篩查計劃，最後根據前兩階段的經驗進行全民篩查。政府亦應制訂相關措施，提高婦女進行定期乳房檢查的意識，以及能加深了解其益處。