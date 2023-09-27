調查：與人接觸能增加長者幸福

【本報訊】長者的幸福來源不只是豐衣足食。有社福機構早前訪問437名長者，發現長者幸福感指數平均分為66.52分，屬可接受水平，惟當中有兩成長者屬51分或以下不理想水平。調查結果亦發現，長者與人每接觸多一小時，即可增加0.875分的幸福感。該組織鼓勵大眾踴躍成為長者的陪伴者，通過不同的陪伴角色，協助長者實踐促進幸福的生活習慣。

循道衞理楊震社會服務處在今年4月至8月期間，訪問了437位60歲或以上、居於黃大仙區的長者，並透過WHO-5幸福感指標量表，了解長者整體心理幸福感。結果發現，受訪長者幸福感指標平均分為66.52分，當中逾47%分數達72分或以上，反映長者心理感覺幸福；33%為介乎52至71分，屬可接受水平；另有20%為51分或以下，屬不理想水平。

調查亦發現，長者患有的長期疾病愈少、與人接觸的時數愈高、維持身體健康信心，其幸福感分數愈高，例如長者與人每接觸多一小時，便增加0.875分的幸福感。