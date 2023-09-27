半年172宗流感致死 近九成屬長者

【本報訊】本港受流感及新冠雙重夾擊！香港醫學會昨公布，過去半年本港因流感而死亡個案共有172宗，當中近九成是65歲或以上長者。流感病毒陽性百分比在8和9月仍處於超過10%的基線水平，再加上公立醫院出院時診斷為流感的入院率也是持續高於0.25的基線水平。另一方面，感染新冠變種病毒株XBB個案近月亦見急升。該會呼籲，市民應盡早接種流感疫苗。

該會長鄭志文表示，近月在診所處理流感的個案一直上升。根據今年4月至9月份的資料顯示，本地夏季流感季節共有274宗成人流感病例需要入住ICU或死亡，其中因流感而死亡的共有172宗，超過60%。近九成死亡人數是65歲或以上長者，當中84％是慢性病患。274宗個案中，只有94人（34％）有接種流感疫苗。

新冠活躍呈上升趨勢 該會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，在同樣是南太平洋的澳洲，自2023年4月開始進行季節性監測以來，澳洲已有3,011人因流感住院，其中209人（7%），需要入住深切治療病房。根據本港最新監測數據顯示，過去一周新冠肺炎活躍程度出現上升趨勢，截至本月13日，9月已有17宗新冠病毒在學校和院舍爆發的報告，共有107人受到影響，相較於8月的8宗個案和37人受到影響。

曾表示，現時，XBB是本港最常見的變種病毒株，佔所有分析結果樣本超過98%。美國食品藥物管理局（FDA）將推出針對新冠病毒新變種株XBB的疫苗，新型的疫苗亦將於本年底在香港推出；該會副會長楊協和醫生補充，冬季流感季節一般會在每年1月至3月為高峰期，由於身體在接種疫苗後需要約兩周產生抗體，高風險人士，如年長者、兒童和長期病患者，建議在流感高峰期前接種疫苗。