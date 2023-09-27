中西醫協作首治癌症 瑪嘉烈先行獲好評

為加強中西醫結合治療，醫院管理局推出全新「中西醫協作計劃——癌症治療先導項目」，提早在癌症治療期以中醫針灸，紓緩及預防病人因化療或電療引起的常見副作用。該計劃已於瑪嘉烈醫院試行，現有4名病人參與，料每年有1,000名病人受惠；屯門醫院下月亦將推出有關服務，病人可於當區日間治療中心及中醫診所接受治療，每次收費120元，領取綜援患者費用全免。

瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩指，該計劃會由中西醫一同評估癌症患者，例如病人是否有較高機會在化療或電療後出現副作用，亦會據其血液報告評估血小板、凝血功能等指數水平，再邀請合適的病人參與，故不局限於某一類癌症患者。她續指，計劃屬自願性質，亦不會影響病人在該院原本的治療方案。計劃推出一個多星期，該院已篩選逾50名患者，現有4人願參與服務，料每年約有1,000名病人符合資格，約佔該院整體腫瘤科病人的10%。

針灸可即時緩解副作用 仁濟醫院—香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任陳啟賢表示，常見的鉑類、紫杉醇類等化療藥物，副作用包括引起周圍神經麻痹，即神經感覺有問題，有麻痹、觸電、火燒等感覺，且手指的靈活程度受影響，例如扣鈕有困難等，即使病人康復後仍持續受副作用影響。陳提到，葵青區中醫診所於2017年展開針灸對大腸癌化療副作用的臨床研究，發現針灸可減輕神經麻痹、痹痛程度，以至改善手腳趾功能。至於早前參與先導計劃的瑪嘉烈醫院病人，他們的針灸情況理想，例如可即時緩解由藥物引起的副作用。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲指，過去中西醫協作集中在中風、肌肉及骨骼痛症以及癌症紓緩治療，其中癌症紓緩則集中在晚期患者，是次先導計劃是首次在癌症治療及日間中心引入中西醫協作服務，冀更早介入改善病人生活質素。她補充，所有參加先導項目的中醫，均有7年或以上的臨床經驗，並需接受相關培訓；至今已培訓35名中醫，當中包括6名來自葵青區中醫診所的中醫。她指將同步展開臨床療效研究，累積一至兩年經驗，再考慮擴至其他聯網公院。