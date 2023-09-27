食剩餸菜可堆肥 植物更茂盛

【本報訊】中秋將至，跟親友「做節」餐餐大魚大肉，難免剩下大量餸菜。香港專業教育學院（IVE）健康及生命科學學科團隊在去年11月，獲環保署及其承辦商委託，研究把廚餘發電過程中產生的堆肥，用於園藝栽種的成效。結果發現，若適當應用相關堆肥，不但有助改善土壤酸鹼值、透氣度和持水能力等，亦可令寬葉十萬錯、豬毛蒿等本地植物，生長得更茂盛和翠綠。

O‧PARK1是香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心，每日可處理200公噸廚餘用作發電，厭氧分解過程中產生的殘餘物，則可轉化成為堆肥，平均每100噸廚餘，會生產約5至6噸副產品堆肥。IVE團隊在研究期間，以不同比例混合40多公斤O‧PARK1堆肥及其他常用栽種泥土，如黃花沙和茸草等，並栽種4種香港市區常見植物，包括大紅花、大葉龍船花等約一個月，及後再採集約50個泥土樣本，並進行實驗分析。

泥土透氣度持水能力高 團隊指，分析顯示，O‧PARK1堆肥可將土壤酸鹼值維持在近pH6.5至7.5的中性水平，泥土透氣度及持水能力較使用一般化學肥料好；加入相關堆肥的土壤，其氮磷鉀成分也較豐富，有充足營養。建議將堆肥與黃花沙按2：8比例混合使用，以及採用追肥方法，在施肥時圍繞植物根部的滴水線直接施肥。愉景灣現已在栽種寬葉十萬錯、豬毛蒿和假杜鵑時應用相關建議。若市民想用O‧PARK1堆肥在家種植，到任何一個「綠在區區」設施，即可以綠綠賞積分免費換取。