JPEX案再拘一人 涉款近15億

【本報訊】虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙風暴持續發酵，截至昨日下午5時，共錄得2,392名受害人報案，涉及金額約14.97億元。執法部門表示，案件至今共有12人被捕，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕，人員會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助調查。政府也呼籲投資者應在持牌平台投資，稱如果投資者在未有牌照平台投資，就要自行承擔風險。

當局指無牌平台投資 後果自負 政府昨日會見傳媒，被問到政府有否從JPEX案件中吸取教訓，政府指已清楚解釋政府角色，而當局需要確保機構資料透明，也要提高相關投資教育，表示市民需要在有牌照的平台投資。政府也指證監會早前發布關於有持牌平台的資訊，相信有足夠資訊給予投資者，強調投資者需要留意平台有否牌照，而若投資者選擇在未有牌照的平台投資，也須自己承擔後果。

針對規管虛擬資產交易平台方面，一直被批監管不力、曾拒絕公開正申請牌照平台資料的香港證監會日前急急補鑊，推出4新招改善訊息發放，包括公布可疑平台、相關牌照申請等「黑名單」，以便公眾提高警覺。證監會又表示，會加強情報搜集，盡早將涉及詐騙的交易平台轉交執法部門處理，並呼籲市民不要全信網紅介紹，亦應積極舉報平台可疑活動。