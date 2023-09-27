120件三星堆文物 故宮館展出

【本報訊】三星堆遺址目前有最少1.7萬件文物出土，展現神秘古蜀文明。香港故宮文化博物館「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽昨揭幕，展期至明年1月8日，展出120件距今2,600至4,500年的文物，包括55件為過去3年最新發掘的文物、23件國家一級文物，例如「二號神樹底座」等，部分更是首度在四川省外展出。展覽成人門票150元，特惠門票75元。

包括去年出土「大神獸」

展覽共分「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」和「三星堆的來龍去脈」4個單元，按序講述三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和生活的來龍去脈。博物館首席研究員焦天龍指，是次為三星堆文物首次大規模在港展出，重點展品包括去年出土、首次在四川省外展出的「大神獸」，其上有跪坐人像，下有神獸，為三星堆最大青銅神獸和最奇特器物之一。