勞工界倡推動工地科技 改善職安

【本報訊】上周日柯士甸道西發生致命工業意外，兩名工人被困地底一晚始被發現，最終兩人吸入有毒氣體不幸身亡。事件引起社會關注在密閉空間工作的安全事宜，連日來都有不同界別就此議題發聲。建造業總工會代表指，現時法例有清楚列明密閉空間定義，認為法例足夠，重點是如何落實。而勞工界議員促政府加強推動於工地應用科技，改善職業安全。

建造業總工會安全顧問李光昇昨日在一個電台節目表示，現時法例有清楚列明密閉空間定義，包括被圍封及會產生可預見的指明危險，而在密閉空間工作要根據一定程序，包括作出風險評估等。過往曾發生密閉空間事故，當局亦收緊法例，他認為現時的法例足夠，最重要是如何落實。對於今次事故，如管道上鎖但仍有人在內，是較少見，至於責任誰屬，要由相關部門調查。

密閉空間法例規管嚴格 出席同一節目的勞聯主席、議員林振昇就指，如屬密閉空間，根據法例規管嚴格，包括要與在內的工友保持聯繫，環境是否通風或呼吸器是否足夠，並需要配備救生繩索等。即使不是密閉空間，亦不代表承辦商或主事人無法律責任，因為根據職業安全法例，需要確保安全健康的工作環境，如工地的工友達到某個數目，需要聘請安全主任或安全督導員，他們要了解風險才讓工人工作。

林振昇認為，政府可以加強推動科技改善職業安全，例如一些工務工程地盤有智慧工地設施，工人戴上手錶便知道他們的位置，方便管理，但一些中小型承辦商或私人地盤未必會應用，政府能否提供資助，吸引他們使用科技，減少風險。