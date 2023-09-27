西九地盤兩死意外 涉事承建商罰停賽

勞處指「極嚴重個案」 擬加強調查檢控 西九龍圓方地盤兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。發展局昨日表示，已按規管機制，暫停涉事承建商競投工務工程資格；其須進行獨立安全審核，向當局提交改善方案及完成落實改善措施。有工會昨日就事故約見勞工處助理處長，要求盡快徹查意外成因，並檢討現時地盤安全管理制度；又引述勞工處指事故屬極嚴重個案，當局會加強調查工作，從嚴處理。議員認為工程大判必須承擔責任，因其應有足夠資源作現場風險評估才將工程外判。

涉事承建商是發展局「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。該局昨指，已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程空調裝置類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待該局審視及確信其具備有效安全管理系統，才考慮恢復其投標資格。

發展局指，有關暫停投標資格的規管行動不但適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約；又指不排除對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。

工會約見勞處 促檢討制度 有工會昨日就事故約見勞工處助理處長，要求盡快徹查成因，並檢討現時地盤安全管理制度，保障工人安全。身兼工會顧問的議員郭偉强引述勞工處指，事故屬極嚴重個案，當局會加強調查，並從最嚴重控罪入手，同時會與建造業議會加強教育和宣傳工作。

議員稱工程大判需負責 郭偉强又認為，工程大判必須承擔責任，因大判在外判前，應有足夠資源為現場風險作評估，若因已經外判而毋須負責，有關罰則將形同虛設。工會副主席葉偉明則指，即使職安健有關修例早前已經實施，惟仍發生多宗致命工業事故，反映建造行業的管理及工作文化都出現系統問題，促當局從根本着手處理。

港府昨日表示，已要求社會福利署提供切實支援，並要求執法人員進行刑事調查；勞工處亦已即時巡查其他封閉式工地。當局強調負責人必須嚴格遵從法例要求，做好風險管理。勞工及福利局局長孫玉菡昨日亦有回應事件，他指當局會調查有關承建商有否依足規例，而初步發現部分要求並無遵從；若調查後有足夠證據，會與律政司商討考慮追究。