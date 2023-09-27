薄扶林村 火龍再度起舞 中秋人人爭睹

闊別3年復辦 祈福消災解難 傳統上驅除瘟疫火龍於每年中秋節都會在大坑、薄扶林村「起舞」，消災祈福。但過去3年新冠疫情下，傳統儀式被迫停辦。直至今年，火龍終於再現社區。薄扶林村火龍會總監蕭崑崙指，眾多街坊早於端午節前已不斷詢問舞火龍安排，對復辦大感興奮。該村今年會紮4條火龍，數量為近年最多，相信中秋節正日會「逼爆」薄扶林村一帶，而火龍日前更首次「離村」，到赤柱一帶遊舞。蕭希望將火龍帶到18區，不止傳統的驅瘟疫，更是驅走人人的心魔，慰藉心靈，團結社區。

4龍經華富邨往瀑布灣 距離中秋仍有數天，薄扶林村街坊福利會內已擺放3個火龍頭，各具獨特形態。蕭崑崙接受本報專訪時介紹，所紮的4條火龍之中，於中秋節當晚會按傳統儀式在村前的薄扶林道「蟠龍出洞」（打龍餅）及拜神祈福後，游走村內送上祝福，並途經華富邨前往瀑布灣，將龍送進大海「龍歸滄海」。另外兩條龍則為「年輕版」及「小童簡易版」，前者由較年輕的村民紮作，體積較細，會於中秋前後巡遊薄扶林村，深入各家各戶祈福；後者則供小童試舞。

舞火龍停辦下，蕭崑崙引述村民指，對過去數年村內「靜英英」好不自在，「始終薄扶林村舞火龍根深柢固」。因此今年於還未吃糉，已有村民不斷問他「師傅今年有沒有舞火龍？」不過，他提到今年籌備過程比較複雜，尤其執法部門對人流管制的要求多了，預計會有眾多市民、旅客到村一帶觀看，勢必逼爆成個村，「真的3年無舞火龍了」。

驅瘟疫儀式 求心靈慰藉 蕭崑崙認為，原本用以驅瘟疫的舞火龍，於疫情數年卻「冇得郁」是很諷刺，但現時火龍「復出」意義重大，不止是看似導人迷信的驅瘟疫儀式，反而是於華人社會中慰藉心靈，令大眾安心，尤其社會經歷瘟疫後，本港經濟仍欠佳，人人都過得不開心，更需要舞火龍帶來熱鬧氣氛，令大家開心，令本港盡快復常。

蕭崑崙續指，他們今年特意多紮一條火龍，早前安排於赤柱巡遊，令火龍不止於薄扶林村出現，能夠走入南區「驅瘟、驅心魔」，成功令赤柱酒吧街一帶變得熱鬧。他透露其心願，是能夠帶着「小兄弟（火龍）」游走全港18區，於各區找居民，尤其年輕人，齊心紮出屬於當區的火龍，服務自己社區，令他們建立社區歸屬感，繼而團結社區。

對於舞火龍的未來發展，蕭亦期望除了培育新血承傳這項非物質文化遺產，亦希望透過舞火龍令更多人認識薄扶林村，「有村有龍、有龍有村」，令薄扶林村不會遭到社會淘汰，面臨被清拆重建。記者陳澋俊